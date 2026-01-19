Мика Зайкова: Новите пенсионни мултифондове не бива да се приемат от парламент, който е в края на пътя си
©
Според експерта голям минус при тези доброволни фондове е ако осигуреното лице не иска и не посочи къде, служебното разпределение на средствата, както и дискриминацията по възраст, която не позволява на хората на възраст 50+ да влагат парите си в по-динамични и рискови фондове с възможна по-висока доходност.
"Най-важното е, че вече при формирането на пенсията изчезва така технически лихвен процент чрез който досега се изчисляваше очакваната доходност, и всичко започва да зависи от средствата, които са вложени и от доходността. Въвежда се и т.нар. рисков коефициент, който е инструмент за коригиране размера на плащането и гарантира пожизненото му изплащане,“ обясни гостът и добави, че все още има много неща, които могат да се доизкусуряват.
Според Зайкова управляващите на тези пенсионни фондове не трябва да бъдат партийни назначения, а да бъдат достатъчно добри експерти, които имат нужните знания и умения да управляват такъв тип финансова структура. Опасността хората да загубят пари иначе е твърде голяма. "Финансовата грамотност на българина, да си признаем честно, не е особено висока, поради което виждате, че той си държи парите под дюшеците, бурканите и най-много да купува апартаменти. Българинът още няма този навик, няма тази грамотност да оперира на борсата, което също е проблем при избора на фонда. Може да се окаже, че някои от тях са пирамиди и хората да си загубят спестяванията по втория стълб.“
Още от категорията
/
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
21:38
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
15:08
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
11:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.