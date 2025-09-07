Микросметища край плажовете: Отвратително е

© NOVA Септември е, но безкрайната плажна ивица на Северното Черноморие продължава да привлича влюбени в природата и спокойствието летовници. Парадоксално, част от същите тези природолюбители оставят след себе си тонове отпадъци, превръщайки идиличните кътчета в бунища. В община Шабла проблемът е особено тревожен – микросметища се образуват край плажовете и дори в нивите на земеделските стопани, а дивото къмпингуване и до днес се осъществява без ясен регламент.



Картината в Крапец е показателна. "Много ми харесва – хубаво морето, плажът, природата, диво е, атракция за клиентите“, споделя сервитьорът Ивайло Христов. Той обаче веднага добавя и тъмната страна: "Има проблем с боклука. То е точно зад заведението. Отвратително е, пречи на околната среда, второ, че се води изключителна миризма, не е приятно за абсолютно никой“. Според него основните туристи в района са румънци, които идват с кемпери и палатки и си изхвърлят боклуците.



Проблемът се потвърждава и от Димитър Димитров, представител на концесионера на плажа. "Ние сме поставили кошчета тук, обаче те си мислят, че тъй като има персонал, който да обслужва плажа, те могат да изхвърлят боклуци навсякъде“, обяснява той. Въпреки че не е тяхно задължение, той и колегата му периодично почистват бунището. "Поне три пъти. Когато се съберат, тук навсякъде с каравани, палатки, става просто нещо отвратително“, казва Димитров.



Сред къмпингуващите обаче има и такива с ясно съзнание за отговорността към природата. "Колкото пъти пътуваме, пътувам и у дома в Молдова, и в чужбина, в Истрия, винаги след себе си почистваме. Винаги носим торби и когато отидем на ново място, където е замърсено, почистваме с другите хора“, разказва Игор Каражелязков, бесарабски българин от Молдова. Той е категоричен, че това поведение е недопустимо: "Природата така няма да издържи много. Трябва да чистим поне след себе си“.



Проблемът със замърсяването от дивото къмпингуване се задълбочава през последните седем-осем години, твърди кметът на община Шабла. Според него, този вид туризъм е абсолютно нерегламентиран, което генерира сметоизвозване за сметка на общинския данъкоплатец и поражда социално напрежение. "Не е нужно да се стига дотам, в крайна сметка никой не е против хората, които излизат с каравани, но както в цяла Европа, в по-голямата част от света, така нареченото свободно къмпингуване също има своя регламент, за да не се превърне свободата в слободия“, коментира той пред NOVA.



Общината обаче е с вързани ръце и не може да налага санкции, тъй като според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, морските плажове са изключителна държавна собственост. Доброволци и екозащитници организират почиствания в началото на сезона, но това е крайно недостатъчно. Местните хора настояват за ясен регламент, който да се прилага преди началото на всеки летен сезон, за да се сложи край на превръщането на плажовете в бунища.