|Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
Общият брой нощувки на гости през второто тримесечие на 2025 г. се е увеличил със 17,8% в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. и с 36,8% в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.
Нощувките, прекарани в краткосрочни наеми, са се увеличили с 34,3% през април 2025 г. в сравнение с април 2024 г., най-вече поради Великденските празници, които се проведоха през април тази година. Това увеличение е последвано от по-скромен ръст от 5,3% през май 2025 г. и по-голям скок от 18,1% през юни 2025 г. в сравнение със съответните месеци през 2024 г.
Най-популярните региони за краткосрочно наемане на жилища, резервирани чрез онлайн платформи през първото тримесечие на 2025 г., са Канарските острови (8,8 милиона нощувки) в Испания, следвани от Рона-Алпи (8,1 милиона) във Франция и Андалусия (7,7 милиона), също в Испания.
През същото тримесечие сред 20-те най-добри региона 5 са разположени в Испания и други 5 във Франция, 3 са в Италия, 2 в Австрия и още 2 в Португалия, и по 1 регион в Унгария, Полша и Гърция.
Хванаха съпругата на Бойко Рашков в нарушение
23:23 / 01.10.2025
23:23 / 01.10.2025
НЗОК ще покрива домашно лечение с лекарства за още няколко заболя...
21:48 / 01.10.2025
21:48 / 01.10.2025
Зов за помощ: Момиче се нуждае от животоспасяваща операция в чужб...
21:47 / 01.10.2025
21:47 / 01.10.2025
Български учен със световно признание, патентова хапче за вечна м...
21:47 / 01.10.2025
21:47 / 01.10.2025
България загуби голям учен
20:18 / 01.10.2025
Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
20:17 / 01.10.2025
20:17 / 01.10.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
23:01 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
