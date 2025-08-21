ЗАРЕЖДАНЕ...
|Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
"Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни“, обясни Елица Панева, експерт по човешки ресурси. По думите ѝ най-добре е, ако човек може да си позволи месец отпуск, но и две седмици са достатъчни, за да се изключим от работния стрес и да презаредим, предаде NOVA.
"Първите няколко дни от отпуска продължаваме да мислим за работа. Чак след третия ден психиката започва да разбира, че е време за почивка“, уточнява тя.
Кратките почивки – полезни, но не достатъчни
Паневa подчерта, че кратките почивки от два-три дни не са ефективни за цялостно възстановяване. Те имат смисъл само като допълнение след по-дълга ваканция. "Ако само по три дни почиваме, психиката няма време да се настрои, че е отпуска“, обясни експертът.
Как да се върнем плавно на работа
Според нея е важно след отпуската да се предвиди поне един ден за адаптация.
"Приберете се в събота, за да имате време да планирате седмицата и да се подготвите за понеделник. Не се опитвайте да наваксате наведнъж всичко, което ви е чакало – това само ще увеличи стреса,“ съветва Панева.
Много хора изпитват вина, че оставят колегите "сами в боя“, докато почиват. Панева е категорична: "Това означава, че сме твърде привързани към работата. Но ако не си дадем почивка, ставаме изнервени и по-малко полезни и за колегите“.
Нови правила за дипломите при назначаване
В ефира бе обсъдена и промяната в наредбата, която премахва изискването кандидатите да представят хартиена диплома при започване на работа. Според Панева това е приложимо основно за държавния сектор и носи по-скоро затруднения.
"Отделите по човешки ресурси имат достатъчно работа. Проверка в електронен регистър изисква авторизация, електронен подпис и съгласие от кандидата. Това може да забави назначаването с дни“, коментира тя.
Почивката – инвестиция в продуктивността
"Истинската почивка ни прави по-щастливи, по-продуктивни и по-готови за предизвикателствата в работата“, заключи Елица Панева.
