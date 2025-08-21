© С наближаването на летните отпуски много хора се питат как да почиват така, че да се върнат на работа наистина отпочинали, а не още по-изморени. Според експертите ключът е в доброто планиране и достатъчно дълга почивка.



"Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни“, обясни Елица Панева, експерт по човешки ресурси. По думите ѝ най-добре е, ако човек може да си позволи месец отпуск, но и две седмици са достатъчни, за да се изключим от работния стрес и да презаредим, предаде NOVA.



"Първите няколко дни от отпуска продължаваме да мислим за работа. Чак след третия ден психиката започва да разбира, че е време за почивка“, уточнява тя.



Кратките почивки – полезни, но не достатъчни



Паневa подчерта, че кратките почивки от два-три дни не са ефективни за цялостно възстановяване. Те имат смисъл само като допълнение след по-дълга ваканция. "Ако само по три дни почиваме, психиката няма време да се настрои, че е отпуска“, обясни експертът.



Как да се върнем плавно на работа



Според нея е важно след отпуската да се предвиди поне един ден за адаптация.



"Приберете се в събота, за да имате време да планирате седмицата и да се подготвите за понеделник. Не се опитвайте да наваксате наведнъж всичко, което ви е чакало – това само ще увеличи стреса,“ съветва Панева.



Много хора изпитват вина, че оставят колегите "сами в боя“, докато почиват. Панева е категорична: "Това означава, че сме твърде привързани към работата. Но ако не си дадем почивка, ставаме изнервени и по-малко полезни и за колегите“.



Нови правила за дипломите при назначаване



В ефира бе обсъдена и промяната в наредбата, която премахва изискването кандидатите да представят хартиена диплома при започване на работа. Според Панева това е приложимо основно за държавния сектор и носи по-скоро затруднения.



"Отделите по човешки ресурси имат достатъчно работа. Проверка в електронен регистър изисква авторизация, електронен подпис и съгласие от кандидата. Това може да забави назначаването с дни“, коментира тя.



Почивката – инвестиция в продуктивността



"Истинската почивка ни прави по-щастливи, по-продуктивни и по-готови за предизвикателствата в работата“, заключи Елица Панева.