Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни
Автор: ИА Фокус 13:05Коментари (0)97
С наближаването на летните отпуски много хора се питат как да почиват така, че да се върнат на работа наистина отпочинали, а не още по-изморени. Според експертите ключът е в доброто планиране и достатъчно дълга почивка.

"Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни“, обясни Елица Панева, експерт по човешки ресурси. По думите ѝ най-добре е, ако човек може да си позволи месец отпуск, но и две седмици са достатъчни, за да се изключим от работния стрес и да презаредим, предаде NOVA.

"Първите няколко дни от отпуска продължаваме да мислим за работа. Чак след третия ден психиката започва да разбира, че е време за почивка“, уточнява тя.

Кратките почивки – полезни, но не достатъчни

Паневa подчерта, че кратките почивки от два-три дни не са ефективни за цялостно възстановяване. Те имат смисъл само като допълнение след по-дълга ваканция. "Ако само по три дни почиваме, психиката няма време да се настрои, че е отпуска“, обясни експертът.

Как да се върнем плавно на работа

Според нея е важно след отпуската да се предвиди поне един ден за адаптация.

"Приберете се в събота, за да имате време да планирате седмицата и да се подготвите за понеделник. Не се опитвайте да наваксате наведнъж всичко, което ви е чакало – това само ще увеличи стреса,“ съветва Панева. 

Много хора изпитват вина, че оставят колегите "сами в боя“, докато почиват. Панева е категорична: "Това означава, че сме твърде привързани към работата. Но ако не си дадем почивка, ставаме изнервени и по-малко полезни и за колегите“.

Нови правила за дипломите при назначаване

В ефира бе обсъдена и промяната в наредбата, която премахва изискването кандидатите да представят хартиена диплома при започване на работа. Според Панева това е приложимо основно за държавния сектор и носи по-скоро затруднения.

"Отделите по човешки ресурси имат достатъчно работа. Проверка в електронен регистър изисква авторизация, електронен подпис и съгласие от кандидата. Това може да забави назначаването с дни“, коментира тя.

Почивката – инвестиция в продуктивността

"Истинската почивка ни прави по-щастливи, по-продуктивни и по-готови за предизвикателствата в работата“, заключи Елица Панева.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
