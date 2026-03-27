Тази криза ще отнеме време да се върне към нормалното, както за индустрията, така и за хората. Това заяви служебният министър - председател Андрей Гюров, който заедно с министри от служебния кабинет представиха пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса в България, предаде репортер на ФОКУС. 

Гюров заяви, че през последната седмица правителството е разработило пакет с мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите и да могат да идентифицират секторите, които имат нужда, за да се запази покупателната способност. 

"Още при избухването на кризата в Близкия изток  правителството действа много бързо и предприе мерки,  така че да подпомогне най засегнатите. Именно тези с ниските доходи и тези, които ползват нефтопродукти.  Наясно сме, че тази криза ще отнеме време, за да се върнем към нормалното, затова правителството имаше една основна цел да разработи конкретни мерки за помощ. И затова през последната седмица правителството имаше една основна цел  да разработи пакет от мерки, който да помогне в няколко посоки.  Първо да даде предвидимост и спокойствие както на индустрията, така и на хората,  че за различни нива на развитие на кризата ще има подготвени мерки,  които да подпомогнат най-нуждаещите се.  И второ да можем да идентифицираме кои са точно тези сектори и нужди,  които, когато бъдат подпомогнати, ще могат да прекъснат веригата на покачването на цените,  така че да запазим покупателната способност, да запазим възможността на хората  да отиват и да пазаруват спокойно", заяви Гюров.

Мерките са насочени към горивата, транспорт, земеделие, електроенергия, достъп към ликвидност на малките и средни предприятия. Министър - председателят обясни, че щаб в Министерски съвет ще следи целия процес. На този етап няма недостиг на определени продукти - храна, горива и други.

"Всяко непазарно поведение ще бъде следено отблизо", заяви министър-председателят. 

Припомняме ви, че вече е в сила мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в размер на 20 евро на месец заради високите цени на горивата. 

Какви са основните мерки?

-забавяне на увеличението на тол таксите от април към юни

-В "Земеделие" се планира да се изтеглят всички плащания от сектора напред във времето, за да може да се посрещне пролетта и сеитбата.

-Ще бъдат подпомогнати производителите чрез намаляване на акциза за горивата - само на газьола, т.нар. горива за земеделския сектор 

-Допълнителна субсидия ще бъде отпусната за градския транспорт в отдалечени райони

-Механизъм за разсрочване на лизинговите вноски на транспортните фирми

"Като цяло подкрепата е изцяло целенасочена и временна там, където има необходимост и за толкова време, за колкото има необходимост. Има много силна координация между щаба, правителството, частния сектор и потребителските организации и във всеки един момент всяко непазарно поведение ще бъде следено много отблизо и ще реагира щаба и различните контролни органи", каза Гюров. 

От своя страна министърът на финансите Георги Клисурски заяви, че това ще струва за момента 100 милиона евро.