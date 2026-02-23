Георги Клисурски след първото заседение на Министерския съвет с премиер Андрей Гюров.
"65 милиона евро е план-сметката на изборите на 19 април", съобщи той.
"Има предвидени средства и за видеонаблюдение и видеозаснемане през Министерството на електронното управление, за актуализиране на списъците - през Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за разкриване на секции в чужбина чрез Министерството на външните работи и за обезпечаване на всички останали процеси, необходими за нормалното провеждане на изборите на 19 април", обясни министърът.
"С това решение на Министерския съвет е изпълнен един от първите агажименти, а именно - финансово да се обезпечи провеждането на изборите. Следващата задача, разбира се, е да работим неуморно, за да произведем едни от най-честните избори в историята на България", каза още той.
Министерският съвет одобри 65 млн. евро за изборите на 19 април
