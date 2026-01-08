Няма населени места без ток. Това съобщиха от министерството на енергетиката, пише БНТ.През днешния ден някои населени места останаха без електрозахранване.В Крумовград, където беше обявено вчера частично бедствено положение заради обилните валежи, някои части също бяха останали без ток.