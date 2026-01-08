Сподели close
Няма населени места без ток. Това съобщиха от министерството на енергетиката, пише БНТ. 

През днешния ден някои населени места останаха без електрозахранване.

В Крумовград, където беше обявено вчера частично бедствено положение заради обилните валежи, някои части също бяха останали без ток.