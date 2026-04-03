Министерството на земеделието и храните стартира подготовката за реализиране на инициативата "Великденска кошница“ и през 2026 г. Целта е да се осигури по-добър достъп на домакинствата до основни хранителни продукти на разумни цени в навечерието на Великденските празници, информира ФОКУС, позовавайки се на институцията.

В рамките на инициативата ще бъдат включени традиционни за празника продукти – яйца, агнешко месо, козунаци, брашно, захар и други основни хранителни стоки. В момента Министерството работи по финализиране на конкретния обхват на продуктите и механизма за прилагане, като водещ принцип остава балансът между интересите на потребителите и устойчивостта на българските производители.

Като част от подготовката, Министерството на земеделието и храните започва организация по провеждане на срещи с представители на търговските вериги, супермаркетите и малките търговци. Целта е да бъдат уточнени параметрите на инициативата и възможностите за доброволно включване на бизнеса.

Министерството отправя открита покана към всички заинтересовани търговци да се включат в работна среща