Инициативен комитет за превръщане на остров Св. св. Кирик и Юлита в център за изкуство и култура, председателстван от бившия министър на културата проф. Велислав Минеков, заедно с още 10 видни български учени, изпратиха петиция до Министерския съвет, Министерството на транспорта и Министерството на културата с искане за отмяна на решението на кабинета за прехвърляне на острова към Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура".
Част от Инициативния комитет е и президентът Илияна Йотова.
Публикуваме написаното от Министерството на културата без редакторска намеса:
По повод на отправени запитвания към Министерството на културата съобщаваме следното:
• Остров "Св. св. Кирик и Юлита“ е публична държавна собственост и от 2012 г. се управлява от Министерството на културата, поради факта, че е един от най-важните археологически и исторически обекти в страната, от първостепенно значение за наследството на Черно море като зона на културен обмен. На него са открити най-старите известни до момента следи от гръцката поява в региона, в това число и останки от няколко езически храма от различни периоди.
• През 2011 г. под ръководството на Министерството на културата е изработена цялостна концепция с характер на предпроектно проучване и планиране на бъдещите дейности. Екип от специалисти, начело с проф. Тодор Кръстев, изграждат цялостна визия за развитието на обекта като водеща дестинация с музей на Черноморските цивилизации и експониране на археологическите структури в паркова среда. В многобройните сгради на острова се предвижда да се разположат отделни експозиционни елементи, в това число и свързани с представяне на съвременно изкуство. Главната сграда на острова – Старото морско училище, се предвижда да стане и главна сграда на бъдещия музеен център. След продължителна пауза от 15 години в края на миналата 2025 година е започнат ремонтът на историческата сграда, като е сключен договор за конструктивно укрепване на стойност 1,87 млн. лв.
• Като се отчете нарастващата роля на Центъра за подводна археология (ЦПА), второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на културата, в напреднала фаза за превръщането си в център от категория 2 на ЮНЕСКО (регионален), музейният комплекс ще се администрира именно от ЦПА, като подводното наследство и проучването му ще са централната тема на научната и музейна работа.
• С оглед обезпечаването на туристическата дейност на острова и в целия район Министерският съвет взе решение за прехвърлянето на пристанищната зона на острова за управление от Министерството на транспорта – държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“. Решението е изготвено и съгласувано по надлежен ред, като е получено включително и положително становище от ЦПА. Съгласно българските закони и европейските регламенти пристанищната дейност на държавните пристанища у нас се организира и провежда от Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура“ (чл.106б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България). Културните институти, вкл. и ЦПА, нямат право да извършват такава дейност, нито Министерството на културата би могло да получи необходимото значително финансиране за такава задача.
• Предстои възлагането за изработване на нов подробен устройствен план за регулация, който да включва цялостна концепция и комуникационно решение, градоустройствено решение, съобразено с основните културни функции на острова – музейни и изследователски, вкл. и с функциониращ туристически терминал. Съгласно принципите на цитираната концепция - единствено ще се ремонтира съществуващият сграден фонд и не се предвижда изграждането на нови обеми, а режимите за опазване са изцяло подчинени на философията и разпоредбите на Закона за културното наследство. Пристанищната зона, като обществена инфраструктура, ще осигурява пълен и непрекъснат публичен достъп до музейния комплекс по суша и вода, а корабът на ЦПА ще бъде с постоянно домуване на островните кейови съоръжения.
