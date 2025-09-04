ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министерството на туризма и Областна администрация Бургас с кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие
Инициативата е в резултат на доброто взаимодействие на държавата с местната власт. Преди месец на среща, в която участваха министърът на туризма, областният управител на област Бургас и кметовете на черноморските общини всички участници се обединиха и начертаха заедно стратегия за реклама на туризма в региона под един общ туристически продукт.
В рамките на кампанията акцентът е поставен върху популяризирането на предимствата на Южното Черноморие – удобните и кратки разстояния между курортите, възможността туристите да нощуват в един град и същевременно лесно да се придвижват до съседен за ново изживяване. Фокусът е върху богатата програма от събития през септември и октомври, които се превръщат в притегателна сила за български и чуждестранни гости.
"С кампанията показваме, че нашето море предлага много повече от класическа лятна почивка – то може да бъде преживяване, което продължава през всички сезони. Това, от своя страна допринася за стимулиране на заетостта в региона и развитие на местния туристически бизнес“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош. Той подчерта, че успешното развитие на кампанията е възможно благодарение на партньорството с местните власти и бизнеса, които вече работят за това туристите да намерят разнообразие от услуги и прояви, дори след традиционния летен пик.
Областният управител на Бургас отбеляза, че именно месец септември е времето, когато регионът разкрива истинския си потенциал, а това усещане трябва да достигне до повече хора. "На южния бряг "ДългоЛятие“ е факт. Благодаря на Министерството на туризма, че чу гласа на кметовете и реализира общата идея да разкажем за това. Кампанията изпраща още по-силно послание – едно цяло сме!“, подчерта Владимир Крумов.
С инициативата "ДългоЛятие“ Министерството на туризма потвърждава намерението си да надгражда туристическия продукт на България, като насочва вниманието към устойчиви модели на развитие и превръща Южното Черноморие в дестинация за култура, природа и събития през цялата година. Кампанията е част от усилията на Министерството за удължаване на сезона, стимулиране на регионалното развитие и популяризиране на България като привлекателна дестинация за пътувания през всички сезони.
