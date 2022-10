Министерството на туризма участва в международнен форум в Гърция

© Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева участва в единадесетата годишна среща на международния форум "Културните пътища на Съвета на Европа“ ("Cultural Routes of the Council of Europe“) в Ханя, Крит.



Тази година форумът е под надслов "Опазване на европейските ценности, наследство и диалог“. Участниците в събитието бяха представители на Министерството на туризма на Република България, Съветът на Европа, Европейски институт на културните маршрути, Министерство на културата и спорта на Гърция, Министерство на туризма на Гърция, Гръцката национална туристическа организация, Община Ханя, Историческите маршрути на кафето и други.



Събитието бе с тематична и специализирана насоченост, което дава по-ефективни насоки за развитието на отделни компоненти на туристическата индустрия. Пред участниците проф. Модева очерта културно-историческата карта на България, архитектурното ни наследство, пътя на Римските императори, Дунавската винена карта, културно-историческия маршрут "Кирил и Методий“, пътя на жените писатели, европейските маршрути на индустриалното наследство като част и от културно-историческата карта на Европа. Тя подчерта, че България има богата история и е трета по наличие на културно-исторически забележителности в Европа. Страната ни има потенциал да бъде световно призната туристическа дестинация, но има нужда от по-добро позициониране на своя комбиниран туристически продукт и таргетирана реклама.



"Съвместната ни работа и обмяната на опит в опазването на културните ни забележителности и рекламата на този сектор играе изключително важна роля в развитието на културно-историческия туризъм в Европа“, заяви заместник-министърът на туризма.



Професорът взе участие в дискусионен панел на тема "Развитие на креативни индустрии, културен туризъм, иновативни технологии за устойчиво развитие на туризма“. В рамките на дискусията заместник-министър Модева представи успешните практики в развитието на българския културно-исторически туризъм, съобразно Плана за културен туризъм, утвърден през 2019 г. Проф. Модева изложи възможностите на страната ни в този приоритетен туристически подотрасъл като предостави конкретика за успешно развиващи се родни дестинации, като например Копривщица, която преди година получи признание от страна на СОТ по инициативата BEST TOURISM VILLAGES, когато беше сред отличените селища в една от категории.



Маршрутите са важна платформа на взаимодействие, в рамките на които участват множество европейски страни, обединени от общите си културни, исторически, географски и други ценности. Те имат потенциала да съществуват като атрактивни туристически продукти, които да привличат и потребители от далечни пазари – такива извън Европа. Културните маршрути са фундамент на устойчивото развитие на сектора, защото се базират на градени с години традиции, контакти и успешни практики.



Конгресът протече в рамките на тридневна конференция, по време на която участниците проведоха редица неформални срещи, на които се дискутираха държавните политики в областта на туризма и културата.