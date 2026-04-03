"Сигнали за опити за използване на социалната система за натиск върху избирателите постъпват всеки ден в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Само в четвъртък постъпиха три сигнала, които са достатъчно сериозни. Предаваме ги веднага на МВР.“ Това разказа министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред журналисти във Варна.

По негово разпореждане инспекторатът на Министерството започва проверка и на сигнала за натиск върху потребители на социални услуги в Доспат, който стана публично известен днес.

МТСП вече изпрати на Прокуратурата два сигнала за опити за манипулиране на гласа на гражданите чрез заплахи за отнемане на социални придобивки. "Не искам да влизам в подробности, за да не се осуетят проверките. Много бързо се задейства синдромът на скъсания менискус“, обясни министърът.

Особено внимателно се следи да не се допускат злоупотреби при раздаването на хранителни пакети на най-уязвимите български граждани. "Ние се ангажирахме с трудната задача в предизборната кампания да раздадем тези продукти. Опитът да бъдат приписани към общини, към политически партии, на практика е несъвместим с нашите действия“, припомни министър Адемов. Над 530 хиляди човека в България ще бъдат подкрепени с общо близо 5000 тона хранителни продукти от първа необходимост. "Вече около 30% от раздаването е изпълнено“, съобщи Адемов. Това означава, че около 30 на сто от имащите право на хранителните пакети са ги получили. По график раздаването трябва да завърши на 15 май.