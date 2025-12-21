Даниел Митов във връзка с разбитата престъпна група за разпространение на наркотици в област Благоевград, при която са задържани седем души.
"Благодаря на техните служители и на професионалните им ръководители за всеотдайността им и високото качество на оперативна работа. Благодарение на техните решителни действия успяхме да преодолеем тежкото наследство, което бе резултат от чадъра над трафика и разпространението на наркотици, разпънат при управлението на МВР от министрите на ПП ДБ и на президента Румен Радев - Бойко Рашков и Иван Демерджиев. За близо две години от тяхното пребиваване в министерството са били заловени по-малко от 14 килограма кокаин. Като по времето на Бойко Рашков заловеното количество е, меко казано, смущаващо - 2.88 килограма кокаин", написа още Митов.
През тази година задържаният кокаин е стотици килограми, а общото количество ще стане ясно в началото на 2026-та година.
"Няма как да не спомена удара на българо-турската граница, при който от ГДБОП и Агенция "Митници" бяха задържани 206 кг кокаин. Или перфектната работа на ГДБОП с френските им колеги, след която в Бордо бяха заловени 180 кг кокаин! Отново на чужда територия по сигнали на ГДБОП са задържани 360 кг марихуана в Истанбул, 353 кг марихуана на гръцкото пристанище Игуменица, 15 кг амфетамин в Швеция, 250 000 таблетки псевдоефедрин в Чехия и 7,5 литра амфетамин база на полско-унгарската граница", обясни той.
Иззетият кокаин за първите 10 месеца на 2025 г. е над 34 пъти повече в сравнение с този, иззет по времето на Бойко Рашков през 2021 г., и 12 пъти повече спрямо 2022 г., когато Рашков бе наследен от Демерджиев.
Хашишът е 57,4 пъти повече в сравнение с иззетия през 2021 г. И 23,4 пъти повече спрямо този, иззет през 2022 г.
Задържаната зелена маса канабис е 5 пъти повече в сравнение с иззетия през 2022 г.
Само за 10 месеца през 2025 г. са иззети и рекордни количества от новата и крайно опасна дрога - фентанила. Общо са задържани 6,612 кг при 204 случая.
Тези данни показват най-висока ефективност на оперативните служби и на териториалните дирекции на МВР за последните 5 години вследствие на подобрена координация между институциите и активизираната дейност на структурите на министерството", каза вътрешният министър в оставка.
