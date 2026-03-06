Емил Дечев.
По думите му сигналът е потънал в административния хаос покрай структурните промени в полицията. "Той е загубен между трансформирането на районното в Годеч като участък към РУ - Костинброд пред 2022 година и връщането му като районно управление", каза още Дечев.
Вътшреният министър посочи, че освободените от длъжност ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая "Петрохан".
Това са старши комисар Пламен Томов - директор на Областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОДМВР - София-област, главен комисар Боян Раев - директор на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и главен комисар Захари Васков - директор на Главна дирекция "Национална полиция".
"Те не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции. Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващи полицаи и оперативните работници, продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина", допълни Дечев.
"Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени, не са отстранени, а са временно предназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи", каза още Дечев.
Министър Дечев: Ключов сигнал срещу Ивайло Калушев е изгубен в МВР преди повече от две години
