Емил Дечев.
"Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори", подчерта вътрешният министър
Той изложи и причините за своето предложение.
По думите му първият аргумент е лошата организация и бавната реакция по предотвратяването на купуването на гласове по време на местния вот в Пазарджик.
Вторият аргумент е начинът, по който ръководената от главния секретар полиция - реагира на "провокациите на екстремисти, създадени по време на протестите на 26 ноември 2025 година".
"Реакцията беше бавна, некачествена и неефективна. Това доведе до палежи на сгради, хвърляне на камъни и други твърди предмети, като по този начин действията застрашиха както здравето на български граждани сред протестиращите, така и живота и здравето на полицейските служители", добави Дечев.
Третият аргумент по думите на Дечев е изчезването на висшето професионално ръководство след появата на новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа "Петрохан“.
"Следващ аргумент - установих, че главният секретар, който заема най-висшата професионална длъжност в системата и трябва да бъде пример, не е заплащал наложени глоби по Закона за движение по пътищата. Едва днес, след като разпоредих проверка по този въпрос по отношение на всички ръководители в министерството и след традиционното изтичане на информация, всички пет глоби бяха платени - около половин до един час след излизането на тази информация", каза още министър Дечев.
Министър Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен
©
Още по темата
/
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
14:08
Бившият председател на ДАНС: Като че ли думите на Цицелков и тези на Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата
22.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
21.02
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
Специалист по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
20.02
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
20.02
Още от категорията
/
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
16:55
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
16:55
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
14:13
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.