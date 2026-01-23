Сподели close
Линиите на "Кроношпан България“ във Велико Търново ще бъдат спрени в неделя. С такава информация заяви, че разполага министърът на околната среда и водите Манол Генов, който коментира казуса при посещението си в Бургаско, предаде репортер на Burgas24.bg.

Министър Генов е категоричен, че заводът не отказва да изпълни принудителната административна мярка за прекратяване на производството на линията за ПДЧ, наложена от директора на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново, а напротив – правят го в срок.

"Специално за "Кроношпан“ добре е да попитате жителите на Велико Търново, които живеят около производствените помещения, които лятно време не смеят да си отворят прозорците, защото има тежки миризми, които влияят доста некомфортно върху психиката на всеки един човек. Принудителната административна мярка, която е наложена от директора на РИОСВ – Велико Търново, продължава. Имам информация, че в неделя ще бъдат спрени линиите, тъй като това е производство, което, когато работи изисква време за намаляване на горивото, което се използва за намаляване обема на материала, който се използва и иска охлаждане на тези инсталации. Така, че имам уверения, че в неделя тя ще бъде приложена“, обясни министър Манол Генов.

Той допълни и, че уважава всеки един инвеститор, разбира и доставчиците на дървесина, но най-важни са здравето и животът на хората.

"Имаме доклади от Министерство на здравеопазването, това не е взето ей така решение. Ние този процес го наблюдаваме от много месеци, отразяваме всички жалби на гражданите. Министерство на здравеопазването са направили доклади и всичко, което се случва е на база на това, което сме събрали като данни от МЗ и МОСВ“, посочи още Генов.

