Иван Христанов.
"Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап", каза той.
"Няма да позволим държавата да се държи безгръбначно, когато някой се опитва да саботира държавния интерес", допълни министърът.
"Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", каза Христанов и уточни, че няма да се огъне.
"Свързваха ме с мошеници, с които нямам нищо общо. Няма да се поддадем на мафиотчета и рекетьорски атаки", каза той.
Христанов отказа да даде повече детайли за сигнала, за който са информирали и ДАНС. "Работим активно с колегите от МВР, изпращаме и доклади към службите", допълни той.
Министър Иван Христанов: Има заплаха за националната сигурност на България!
Виктор1
преди 1 ч. и 29 мин.
Ако кажеш А, кажи и Б. Иначе не казвай нищо.
