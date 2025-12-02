Министър Иванов обсъди възможности за надграждане на сътрудничеството между България и Австрия
©
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведе среща с посланика на Република Австрия у нас Н.Пр. Андреа Икич-Бьом. Двамата обсъдиха широк кръг въпроси, свързани с продължаване и надграждане на доброто сътрудничество между двете страни. В разговора участва и зам.-министър Дора Янкова.
"Австрия е традиционно важен политически и икономически партньор на България. Двустранните ни отношения са близки и приятелски. За нас е важно разширяването на партньорството ни в реализацията на проекти за модернизация и изграждане на пътна инфраструктура, както и в областта на енергийната ефективност на сградния фонд, прилагането на нови енергоспестяващи технологии, дигитализацията на строителния сектор, регионалната политика и градското развитие“, посочи министър Иванов. Той представи и приоритетите на България като ротационен председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион от 1 януари 2026 г. "Стратегията е част от политиката за развитие на регионите по поречието на р. Дунав предвид значението ѝ за транспортната свързаност, икономиката и туризма. Ще поставим ясен политически акцент върху ролята ѝ като стратегическа рамка за намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия. Стратегията предоставя необходимата платформа за координация и солидарност между държавите в условия на продължаващи различия, особено в периферни, селски и трансгранични райони“, посочи още регионалният министър. Сред останалите приоритети на страната ни ще е политиката на сближаване, така че европейските фондове, националните програми и регионалните потребности да бъдат по-добре свързани и насочени към интегрирано развитие, както и подкрепата за европейска перспектива на държавите от региона, които са в процес на присъединяване към ЕС.
Ще бъде поставен акцент върху задълбочаване на сътрудничеството по оста Дунав-Черно море, включително чрез взаимодействие с други регионални инициативи в подкрепа на споделените стратегически цели. Министър Иванов отбеляза още, че интересът към Председателство е голям. Има запитвания и предложения от различни групи както от приоритетните области, така и от общини, институции, научни звена и неправителствени организации. В момента се изготвя календар със събитията, които ще се проведат през 2026 г. В тази връзка регионалният министър отправи покана към посланик Икич-Бьом за общи инициативи с посолството и представители на австрийската централна и местна власт.
"За нас ще бъде привилегия да работим по съвместни проекти в рамките на Дунавската стратегия, защото тя сближава хората и народите. Всички сме свързани чрез реката, като е важно да представяме обединяващото ни в културата“, отбеляза посланик Икич-Бьом.
Тя подчерта и важното значение на Стратегията за Дунавския регион за продължаване на процеса на разширяване на ЕС и включване на младите хора с възможностите и инструментите на Стратегията за създаване на връзки и партньорства.
Още от категорията
/
Променят Закона за обществения транспорт по пример на Европа – единен електронен билет и мобилен портфейл
17:11
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
17:07
Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
10:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.