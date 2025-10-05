Новини
Министър Караджов: Уволнени служители от ДАИ говорят по студиа и телевизии, че толерираме корупция и има "чадър"
Автор: ИА Фокус 21:10Коментари (0)68
© bTV
"Извън тази човешка трагедия, ние сякаш умеем много пъти да се удряме в един проблем, да допускаме едни и същи грешки. От една страна- заради алчността, да презастрояваме, да изкарваме повече пари. От друга страна - липсата на контрол. В конкретния случай аз искам да видя как са взели разрешение от "Басейнова дирекция" всички тези къщи, цялото това селище, което е изникнало по поречието на дерето, заяви министърът на транспорта и вицепремиер Гроздан Караджов

За наводненията по Южното Черноморие 

Това е разговор, който сме водили с министър Генов, по времето, когато ставаше бедствието. Ние трябва да стъпим върху едни нови, по-модерни политики, които се правят в ЕС. Политики, при които се оценява риска, устойчивостта на нашата инфраструктура, на всичко онова, което искаме да изградим при различни, екстремни климатични събития, заяви министърът. 

Според него трябва да се разделим с този порочен кръг, когато има бедствие - има съчувствие, но има и забрава. Трябва да има контрол, за да каже кой е сгрешил и да влезе в правораздавателната система. 

Откупа от служители на Роби Уилямс

"Системната корупция реши да отговори на държавата, която започна да работи и да се справя с нея. За 8 месеца, през което време новото ръководство на агенцията, са уволнени 10 души. След направена проверка, за всеки един от тези случаи, имаме подадени устни сигнали. Т.е фирми от бранша са се оплакали, че към тях се подхожда с тормоз, с рекет или с искане за подкупи, т.нар. такса "спокойствие". Проверили сме техните сигнали, но нямаме документ, с който да отидем в прокуратурата, нямаме възможност да им търсим криминална отговорност. Какво правим? - уволняваме ги", заяви Караджов и добави: 

След като ги уволнихме тази 10 човека, и всички останали, които са в корупционната мрежа на Държавната автомобилна инспекция, те разбраха, че няма да спрем дотук. Ще извадим един по един всяка една гнила ябълка от Агенцията".

"Част от тези души и няколко, които им прегласят, в момента са по студиата и по националните телевизии, разказвайки, че всъщност в Агенцията има "чадър", сложен от ръководството и че се толерира корупцията. Няма "чадър", твърди Караджов. 

Обмяната на валута в пощите - левовете в евро 

"Задлъжнялостта и проблемите в пощите предстои да бъдат решени. Законът вече позволява и държавата следва да си заплати парите, които пощите дължат на някого. Това не възпрепятства обаче функциите на Български пощи, те продължават да си работят. В 2320 офиса ще се обменят левове за евро. Във всички тези офиси тече обучение", каза министърът. 

Той увери, че служителите на пощата - както се обучават в извършване на обмяната, така се и срещат с местната общественост. Т.е хора, които имат въпроси, свързани с еврото, с обмяната, единственото място, където се случват тези срещи, са в "Български пощи". 

"Удвоили сме охраната, която "Български пощи" има и от юли месец заедно с Министерството на вътрешните работи имаме план график за всички планове на обмяната ще има техни представители ще следят да няма кражби, да следят българските граждани. Взети са всички мерки от наша страна и от страна на МВР хората да бъдат спокойни", заяви още министър Караджов пред bTV.



