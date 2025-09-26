Новини
Министър Манол Генов издаде спешно разпореждане заради водната криза
Автор: Вилислава Ветренска 20:52
©
Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде разпореждане до четирите дирекции за басейново управление на водите да предприемат спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

"Очаквам в спешен порядък басейновите дирекции в Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград да изпратят до ВиК асоциациите и на ВиК дружествата информация с данни за алтернативни водоизточници за водоснабдяване на населените места в териториалния им обхват. Това е изключително важно да го направим без ден забавяне“, подчерта министър Генов.

Басейновите дирекции се задължават да изпратят тази информация, за да има яснота какви са алтернативните възможности на ВиК дружествата за водоснабдяване на населените места, най-вече в регионите с режим на питейно-битовото водоснабдяване. В неконсолидираните райони тази информация трябва да бъде изпратена на общините в съответния териториален обхват на всяка от басейновите дирекции.

В разпореждането на министър Генов е посочено също, че ВиК дружествата и общините е необходимо да бъдат информирани и за издадени разрешителни на ВиК операторите и използвани водни количества през предходната 2024 г. за водоснабдяване.

Разпореждането към басейновите дирекции е в изпълнение на Решение на Народното събрание за предприеманe на спешни действия за преодоляване на водната криза в Република България, прието на 3 септември т.г., и съобразно сформирания с Решение №645 на Министерския съвет от 17 септември Национален борд по водите.



Статистика: