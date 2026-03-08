Надежда Нейнски в разговор с колегата си Джейхун Байрамов, съобщиха от Министерство на външните работи на сайта си.
Припомняме, че в четвъртък от азербайджанската информационна агенция съобщиха, че дрон, излетял от територията на Иран, се е взривил на международното летище в Нахичеван, а друг дрон се е взривил в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек.
Първият ни дипломат изрази благодарност от името на страната ни за оказаното съдействие от Министерството на външните работи на Азербайджан при евакуацията на служителите на Посолството на Република България в Техеран.
Министър Нейнски: България осъжда атаката срещу цивилни обекти на територията на Азербайджан!
©
Още по темата
/
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
17:17
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.