Темата за цените на тока е много актуална. Очакваме обобщена информация от КЗП. Продължаваме да правим анализи и ще мобилизираме всички държавни инструменти. В контакт сме с КЕВР и се надяваме на активни действия от тях.

Това каза по време на брифинг на министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

"Има 8000 жалби и само една уважена, като човек, който идва от бизнеса, смятам, че това е несериозно и от самите дружества. Няма как на толкова хора в един месец сметките да се удвоят и да има само една активна жалба", добави тя.