Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище: В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева
Автор: Ивет Калчишкова 16:08Коментари (0)58
©
През 2026/2027 година се очаква Министерството на образованието да въведе така наречената "eзикова интеграция" в училищното и предучилищното образование. Министърът на образованието Красимир Вълчев участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" в Пловдив.

По думите му в момента децата учат на когнитивно ниво, без да знаят езика, с който трябва да комуникират, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Системата ще функционира за деца, които ще бъдат 1 клас или се връщат от друга държава у нас и не знаят български език.

"Те ще бъдат тествани и ще им бъдат предписвани 3 пакета - 200, 500 и 800 часа български език в зависимост от нивото на българския им. Не можем да усвоим нищо останало, ако не знаем езика", категоричен бе той. 

По думите му работата с тези деца е предизвикателство.

"Много е трудно да ги накараме да ходят ежедневно на училище и да научат български и математика".

Добрата новина е, че по-малко деца изпитват финансови затруднения. Министърът не бе оптимист относно налагането на санкции на родителите, които не пускат децата си на училище. Той сподели, че в момента тези санкции не работят или работят в много малък периметър.

"Каквито помощи можеха да се обвържат, ние ги обвързахме с посещаемостта. В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева. Факт е, че ние нямаме механизми, с които да ги наказваме".









Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Марихуана за милиони задържаха наши митничари
14:21 / 15.09.2025
Масово се подават жалби, свързани с упражняване на правото на тру...
14:00 / 15.09.2025
Николай Нанков: Върховният разединител на нацията Румен Радев изп...
13:03 / 15.09.2025
Мечка се разхожда по улиците на наш град
12:43 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:25 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно ...
12:11 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Войната в Украйна
Специализирани полицейски операции в страната
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: