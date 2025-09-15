ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище: В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева
По думите му в момента децата учат на когнитивно ниво, без да знаят езика, с който трябва да комуникират, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Системата ще функционира за деца, които ще бъдат 1 клас или се връщат от друга държава у нас и не знаят български език.
"Те ще бъдат тествани и ще им бъдат предписвани 3 пакета - 200, 500 и 800 часа български език в зависимост от нивото на българския им. Не можем да усвоим нищо останало, ако не знаем езика", категоричен бе той.
По думите му работата с тези деца е предизвикателство.
"Много е трудно да ги накараме да ходят ежедневно на училище и да научат български и математика".
Добрата новина е, че по-малко деца изпитват финансови затруднения. Министърът не бе оптимист относно налагането на санкции на родителите, които не пускат децата си на училище. Той сподели, че в момента тези санкции не работят или работят в много малък периметър.
"Каквито помощи можеха да се обвържат, ние ги обвързахме с посещаемостта. В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева. Факт е, че ние нямаме механизми, с които да ги наказваме".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Марихуана за милиони задържаха наши митничари
14:21 / 15.09.2025
Масово се подават жалби, свързани с упражняване на правото на тру...
14:00 / 15.09.2025
Николай Нанков: Върховният разединител на нацията Румен Радев изп...
13:03 / 15.09.2025
Мечка се разхожда по улиците на наш град
12:43 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:25 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно ...
12:11 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета