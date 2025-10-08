Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министър Вълчев за случая в Каблешково: Ако се установят нарушения - ще има дисциплинарни наказания
Автор: Диана Бикова 09:02Коментари (0)162
©
Министърът на образованието Красимир Вълчев е разпоредил проверка дали е проявено институционално бездействие по случая с детето от бургаското село Каблешково. Проверката е заради това, че още през месец март е бил подаден сигнал от родителите в Регионалното управление на образованието. Това каза пред журналисти в Пловдив министър Вълчев, предава репортер на Burgas24.bg.

"Ако се установят нарушения - ще има дисциплинарни наказания. Ще изчакаме проверката и на прокуратурата. Не можем да произнасяме присъди" - заяви Вълчев. 

Министърът подчерта, че дебатът за поставяне на камери за видеонаблюдение в детските заведения е сложен заради личните данни. Към момента отговорът е отрицателен, но няма еднозначно становище за наличието им. 

Повече гледайте във видеото!




Още по темата: общо новини по темата: 6
02.10.2025 »
02.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Георг Георгиев с първи коментар за задържаните българки в Русия
20:44 / 07.10.2025
Гаджев защити Борисов: Ако погледнем позициите на "Възраждане", п...
19:09 / 07.10.2025
Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ...
19:08 / 07.10.2025
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
19:08 / 07.10.2025
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:44 / 07.10.2025
Джартов: Имаме само един хотел в Лозенец, който е залят с вода
17:21 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: