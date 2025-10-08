ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Вълчев за случая в Каблешково: Ако се установят нарушения - ще има дисциплинарни наказания
"Ако се установят нарушения - ще има дисциплинарни наказания. Ще изчакаме проверката и на прокуратурата. Не можем да произнасяме присъди" - заяви Вълчев.
Министърът подчерта, че дебатът за поставяне на камери за видеонаблюдение в детските заведения е сложен заради личните данни. Към момента отговорът е отрицателен, но няма еднозначно становище за наличието им.
Повече гледайте във видеото!
