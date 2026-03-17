Атанас Запрянов пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево, предава репортер на Plovdiv24.bg.
"Както знаете, Гърция пребазира една батарея "Пейтриът" в близост до нашата граница, която позволява да прикриваме и нашето въздушно пространство.
Но НАТО не е част от военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Страните членки от Източния фланг не участват в тази операция" - заяви Запрянов.
Министърът уточни, че мероприятията на НАТО по подготовката ще продължат и много скоро на българска територия ще се проведат и други мероприятия по линия на НАТО, включително авиационни.
"Това са планови учения – летателна подготовка, стрелби. Дал съм в парламента всички международни учения на наша територия по линия на НАТО и такива, в които ние участваме на чужда територия" - каза той.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че през днешния ден Авиобаза "Граф Игнатиево" отбелязва тържествено 75 г. от създаването си.
Министър Запрянов: Повишена е готовността за отбрана на Източния фланг
©
Още по темата
/
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
11.03
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
Частна инициатива на туристическа агенция осигури безвъзмезден полет за българите, блокирани на Малдивите
08.03
Още от категорията
/
КРИБ: Всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, подкопаващи доверието в еврото
11:58
Експерт: Дано спортистите - водачи на листите на Радев - да не се превърнат в послушни депутати, гласуващи под строй
11:58
АПИ е с нов шеф
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.