Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.
До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.
Министър подаде оставка
©
Още от категорията
/
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
17:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 4 ч. и 4 мин.
Тази леля е отказала да пълни партийната каса на Педрохан с кеш кякво следва ами веднага вънка.На педрохан не се отказва да идва следващата еврофондовичка.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.