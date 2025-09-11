ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министърът на електронното управление: Хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги
Министърът подчерта, че приемането на еврото ще улесни електронното управление и дигиталната трансформация, като унифицира финансовите трансакции и премахне необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания, осигурявайки по-голяма прозрачност и оперативна съвместимост между българските и европейските институции. "Приемането на европейската валута ще ускори внедряването на единни европейски цифрови решения, ще улесни електронните плащания, ще повиши сигурността и ще създаде нови условия за развитие на инвестиции в България“, каза той.
По думите на министъра на електронното управление целта е до 1 януари 2026 г. всички информационни системи и електронни услуги да бъдат напълно готови, за да се гарантира плавен, предвидим и безпроблемен преход за гражданите, бизнеса и администрацията. Валентин Мундров обърна внимание, че хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги, като данъци, такси, социални плащания, които ще се извършват в евро с висока степен на автоматизация и интеграция между системите на институциите.
