Росен Желязков българските граждани плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в цяла Европа. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков на брифинг.
Той посочи, че увеличението на цената на електроенергията за битовите потребители при управлението на настоящото правителство е едва 2,58%, което е в рамките на нормалния регулаторен цикъл и е насочено към необходимите инвестиции в сектора, гарантиращи сигурност на доставките, модернизация на мрежата и качествено заплащане и условия на труд за служителите.
Изявлението на министъра е по повод твърдения на Асен Василев, че инфлацията на територията на страната се дължи на поскъпване на цената на електроенергията за битовите потребители, наложено от настоящото правителство. "Данните обаче показват обратното, а именно че по време на правителството, в което фигурира Асен Василев, увеличението е с 12,2%“, отбеляза министър Станков.
Той коментира и дългосрочно нанесените щети, които щяха да имат негативно отражение върху българските потребите. “Асен Василев договори в Плана за възстановяване и устойчивост всички битови потребители да плащат висока цена на тока от 1 юли 2025 г., но тази либерализация беше отменена безсрочно, именно с усилията на настоящето правителство“, заяви министър Станков. По думите му, ако това решение не беше взето, сметките за електроенергия през месец декември за всички български домакинства щяха да бъдат с 61% по-високи.
Министър Станков каза, че от началото на работата на настоящото правителство бяха насочени значителни финансови средства в подкрепа на българските потребители, включително чрез програмата за инсталиране на фотоволтаични системи на покривите на жилищни сгради за граждани. Създаден бе и нов фонд за декарбонизация, чиято основна цел е започване на програми за саниране на еднофамилните жилищни сгради. Тези мерки ще доведат до значително намаляване на разходите за електроенергия за българските домакинства в дългосрочен план.
Министърът на енергетиката: Българите плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в Европа
©
Още по темата
/
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за развитието на българската конкурентоспособност
15:32
Костадинов за третия мандат: Президентът свали маската си още преди да е започнало представлението
13:31
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.