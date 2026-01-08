Министърът на образованието: НВО-то по математика след 7 клас остава непроменено! Няма да има елементи от природните науки
"Имаме определение на съда, което спира изпълнението на заповедта за т.нар. интегрален изпит, но той не е толкова интегрален, той си е изпит по математика с включени практически шест задачи с базови елементи на природните науки. Трябва да отбележа, че това не е решение за отмяна на заповедта, а за спирането ѝ до произнасянето на съда по същество. За да избегнем непредвидимост ние ще променим заповедта и ще предложим изпитът да бъде само по математика, така, както е бил в предходните години. Казано с други думи, няма да има шест задачи, които да включват базови знания по природните науки", поясни министър Вълчев.
Във връзка с подадената от Кабинета "Желязков" оставка, той коментира, че няма нещо спешно, което трябва да се случи в Министерство на образованието и науката в кратки срокове. По думите му, следващият министър на образованието трябва да продължи със започнатите промени в учебните планове, като това трябва да се случи с бавни и обмислени стъпки, за да се случи актуализацията по-най-добрия за учителите и учениците начин.
Относно учителските заплати, министър Вълчев заяви, че те ще останат непроменени, като ще има актуализация, която ще е с процента на средната за страната инфлация за 2025-а година, като цифрата ще стане ясна в средата на този месец.
