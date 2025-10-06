ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министърът на околната среда и водите за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
До момента в рамките на няколкочасови проверки, които са направени "в регистъра на регионалната инспекция по околна среда има едно единствено инвестиционно намерение за пречиствателна станция".
"Това е електронен регистър, но има такива съгласувания, които се правят на хартия. И съм дал срок днес да получа информация за всички обекти дали те са съгласувани с регионалната инспекция, какъв е начинът, по който са съгласувани. Кой е издал строителното разрешение? Как го е издал? Да. Допустимо е по закон да покриеш воден обект, но не е допустимо да строиш върху това покриване".
Манол Генов посочи, че има проверки още от 2015 година по единствен сигнал на физическо лице, които са извършени и има констатации "че голяма част от водни обект е покрит -върху него има построени атракциони, хотел". И нищо, допълни той.
Според Манол Генов в случая не е важно кой е собственикът, а е "важна каква безотговорност е проявил той като инвеститор". Изключително безотговорно е, допълни министърът, да "строиш върху дерета, засипани с пръст". Институциите просто не са си свършили работата, допълни той.
"Не мога да прогнозирам дали някой ще излезе виновен. Въпросът е наистина институциите при проверките да си свършат работата, защото наистина тук какво видяхме? Природата си отмъсти за безхаберието и безотговорността и алчността, която един път беше проявена от тези инвеститори, защото те явно са търсили вратички, търсили са начини да могат да реализират своите строежи. Може да има и съмнения за корупция".
"Широко затворените очи и алчността на инвеститорите доведоха до тези човешки жертви", заяви пред БНТ министър Манол Генов.
Той беше категоричен, че:
"Ако установя, че някой от настоящите ръководители на тези институции са си затворили очите и са направили компромис директно ще поискам техните оставки".
До няколко дни ще стане ясно, посочи министърът, как са заявявани тези инвестиционни намерения и как са реализирани. Попита как така се е получило, че на публична-държавна собственост се е получило застрояване.
Министърът на околната среда и водите обясни, че ще види кои са били директорите на басейновите дирекции, кои са били и директорите на регионалните инспекции, с които областни управители са комуникирали.
На въпроса "как се застраховат жилища, които са построени върху река" министърът отговори, че това е много интересно да се види дали тези имоти имат застраховки.
"Оценката на риска е в крайна сметка дело на самия застраховател".
"Гледам сега, че г-н Денков сега от време на време нали така взима отношение и казва, че управляващите не са си свършили работата, ами да го питам като беше премиер и беше сезиран два пъти...".
Заяви, че сега ще бъде обърнато сериозно внимание на почистването, защото "има политическа воля". Пари винаги за това трябва да се намерят, заяви Генов.
Не е въпросът "да бягаме след събитията и да възстановяваме след щети, а да влагаме пари в превенция". Ние нашата работа сме я свършили "предупреждавайки", заяви министър Манол Генов.
"Трябва да има политическо решение за недопускане на такъв тип явления".
Когато премиерът ми поиска оставката - ще си я дам, каза министър Манол Генов.
На плевенчани им казах истината, а тя е, че трябва да бъдат търпеливи, това каза за водната криза в града министърът на околната среда и водите.
