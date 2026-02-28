Атанас Запрянов пред bTV.
"Реакцията на нашата държава винаги е била за мирно решаване на този въпрос, ние апелираме за деескалация на напрежението", добави той.
Той припомни, че премиерът Андрей Гюров реши и ще свика Съвета за сигурност по-късно днес, ще бъдат уведомени и службите, които ще докладват оценките.
"За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция", заяви още Запрянов.
Министърът на отбраната: България по никакъв начин не участва в операцията в Близкия изток
