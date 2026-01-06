Атанас Запрянов пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
Запрянов отбеляза, че през миналата година са провели 24 конкурса и са одобрили на служба 1300 души.
"Стартирахме проектите за модернизация в парламента, но националния план се намира в ЕК, а отзивите са, че 9 от проектите ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 261 милиона", допълни той.
В тези условия Министерството на отбраната и отбранителният сектор ще трябва да изчакат. От МО заключиха, че работят с конкретна цел - към 2030 година българската армия да заеме достойно място в Военния баланс на силите в регионален мащаб.
"Работим с конкретна цел – към 2030 г. Българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене, заяви от своя страна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Министърът на отбраната: Липсата на бюджет спира модернизацията на армията
