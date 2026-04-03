Днес Бойко Борисов е казал, че цялата битка за съдебна реформа била на мястото на Сарафов да седна аз. Искам да успокоя г-н Борисов - опасенията от подобна перспектива са напълно безпочвени. Това написа в социалните мрежи министърът на правосъдието Андрей Янкулов.

Янкулов посочи, че не може да заеме поста, защото не отговаря на критериите, които сам е предложил за номинациите за главен прокурор.

"Един от тях ще бъде през последните пет години да не е заемал висок пост в изпълнителната власт. Същия критерий вече съм предложил за комисар от Антикорупционната комисия в проекта за антикорупционен закон, който публикувахме за обществено обсъждане тази седмица - "през последните пет години не е бил член на Министерския съвет или не е заемал длъжност в политическия кабинет на орган на изпълнителната власт", написа Янкулов и допълни:

"Така че, освен ако планът не е г-н Борислав Сарафов да отстъпи поста повече от пет години след като вече не съм министър на правосъдието, няма как да го сменя според собствените си разбирания за упражняването на публична власт. А именно, че в нашата правна система не е удачно някой от министър на правосъдието да отиде да става главен прокурор".

Янкулов изрази надежда, че именно този въпрос няма да спъва усилията за съдебна реформа, които партиите в следващия парламент ще бъдат задължени да положат.

"А че позицията на г-н Сарафов е разбирана политически като част от договорките покрай тази съдебна реформа, е поредният симптом за крайно критичното състояние на правовата държава у нас. Възстановяването на законността и базисния морал при управлението прокуратурата е отдавна крайно закъсняло, то не бива и не може да изчаква политическо решение, докато иначе всички се кълнем в независимостта на съдебната власт", заключи правосъдният министър.