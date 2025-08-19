Министърът на туризма за трагедията в Несебър: Трябва да е ясно кой издава разрешителни за подобни атракциони

© Булфото Министерството на туризма излезе с позиция във връзка с трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно дете.



От институцията подчертават, че трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят неговите правомощия.



"Министерството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол", се съобщава в позицията.



Министърът на туризма Мирослав Боршош заявява:



"Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.