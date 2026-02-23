Емил Дечев ще разговаря със служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР), разследващи случаите "Петрохан" и "Околчица". Това съобщиха от МВР на сайта си.
Срещата ще се състои в сградата на министерството.
Ще бъдат обсъдени предприетите действия по двата случая.
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
©
Още по темата
/
Проф. Николай Овчаров разкри дали случаят "Петрохан" има пряко отношение към българската история
22.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
21.02
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
Специалист по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
20.02
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
20.02
Още от категорията
/
Божидар Божанов: Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече имаме готови законодателни решения
14:52
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
14:13
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:18
ЦИК праща писмо до ЕК чрез МВнР, за да разбере защо Цицелков има забрана да участва в наблюдение на избори
12:01
Служебния министър на правосъдието: Членовете на ВСС да предложат следващия и.ф. главен прокурор
10:06
Георги Милков: Възможно е военните самолети на Летище "Васил Левски" да са свързани с логистиката по подготовка на евентуална кампания срещу Иран
22.02
Евгений Кънев: Поздравявам Андрей Гюров, че е успял за толкова малко време да събере такъв екип
22.02
Стоил Цицелков: Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.