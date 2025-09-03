Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министърът на здравеопазването: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
Автор: Петър Дучев 14:57Коментари (0)105
© Булфото
В готовност сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година. Това обяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов след редовното заседание на правителството, предаде репортер на "Фокус".

По думите му вече не е необходимо вече родителите да носят здравните профилактични карти на децата си, нито да предоставят т. нар. контактни бележки. "Цялата информация е налична в НЗИС", посочи Кирилов.

Министърът на електронното управление Валентин Мундров коментира, че са успели да изпълнят ангажимента си към родители, учители и лекари. "Надявам се тази дигитална трансформация повече да присъства в нашия живот. Призовавам всички родители да инсталират приложението еЗдраве и чрез него да следят освен своя и здравния статус на техните деца", призова Мундров.

"Всички деца, които са преминали профилактични прегледи след 1 януари 2025 г., няма да е необходимо сег
а да предоставят медицински бележки. Тази информация ще бъде получавана електронно. Самата здравна карта не означава, че отпада изискването за профилактични прегледи – ако те не са направени вече, трябва да бъдат извършени до края на този месец. Здравно-профилактичните карти включват данни за ръст, тегло, алергии и заболявания. Достъпът до тях ще бъде ограничен", поясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

Повече подробности от тримата министри във видеото.



Още по темата: общо новини по темата: 329
27.08.2025 »
25.08.2025 »
10.12.2024 »
30.09.2024 »
27.09.2024 »
18.09.2024 »
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Правителството одобри промени по приемането на еврото
14:57 / 03.09.2025
Мирчев поиска оставката на Зафиров заради визитата му в Китай
14:56 / 03.09.2025
Ето какъв е новият размер на линията на бедност у нас
14:09 / 03.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
14:03 / 03.09.2025
Важна информация за отчитането на средна скорост и претоварване
13:42 / 03.09.2025
Парламентът отхвърли референдума на "Възраждане" за лева, Костади...
12:51 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Пияни украинци опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг, единият свърши в болница
10:19 / 01.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: