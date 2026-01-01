Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
София - минус 5
Пловдив - минус 3
Стара Загора - минус 5
Бургас - минус 4
Варна - минус 2
Русе и Велико Търново - минус 4
/
