Минус 25 градуса са отчетени и в първия ден на новата година. На връх Мусала термометрите са показали точно толкова отрицателни стойности, на Черни връх - минус 20, а на Рожен и връх Мургаш - минус 16.София - минус 5Пловдив - минус 3Стара Загора - минус 5Бургас - минус 4Варна - минус 2Русе и Велико Търново - минус 4