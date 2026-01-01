Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Минус 25 градуса са отчетени и в първия ден на новата година. На връх Мусала термометрите са показали точно толкова отрицателни стойности, на Черни връх - минус 20, а на Рожен и връх Мургаш - минус 16.

София - минус 5

Пловдив - минус 3

Стара Загора - минус 5

Бургас - минус 4

Варна - минус 2 

Русе и Велико Търново - минус 4