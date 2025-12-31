Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус 25 градуса (връх Мусала). Същевременно най-топло е в град Ахтопол - 0 градуса по Целзий, където единствено температурата не е отрицателна.Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София минус 6 градуса- Пловдив минус 2 градуса- Варна минус 3 градуса- Бургас минус 2 градуса- Русе минус 4 градуса- Стара Загора минус 5 градуса- Благоевград минус 5 градуса