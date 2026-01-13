Най-студено тази сутрин е в Северна и Западна България, където температурите паднаха до минус 12 градуса (Кнежа), а на връх Мусала дори до минус 17. Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София минус 7 градуса- Пловдив минус 7 градуса- Варна минус 6 градуса- Бургас минус 4 градуса- Русе минус 10 градуса- Стара Загора минус 9 градуса- Благоевград минус 7 градуса