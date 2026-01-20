Най-студено тази сутрин е в Северна и Западна България, където температурите паднаха до минус 15 градуса (Кнежа). Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София минус 10 градуса- Пловдив минус 9 градуса- Варна минус 7 градуса- Бургас минус 5 градуса- Русе минус 11 градуса- Стара Загора минус 9 градуса- Благоевград минус 9 градусаДнес ще бъде предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по-ниски в Североизточна България.В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над Южното все още със значителна ниска облачност. Ще духа слаб до умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 3°-5°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.