Минусови температури днес
©
Над планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но постепенно облачността ще се увеличава и вплътява. До края на деня на места в Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд, по най-високите части - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 4°.
Над Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. В следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 53 мин. и залязва в 16 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 33 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Фаза на Луната: новолуние.
Още от категорията
/
Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
22:14 / 19.12.2025
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на ...
22:14 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за ...
20:03 / 19.12.2025
Мика Зайкова: Сериозно съм притеснена, ако направим още едно нару...
20:04 / 19.12.2025
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличе...
20:05 / 19.12.2025
Без уикенд винетка! Закръглянето в евро било сгрешено
20:05 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.