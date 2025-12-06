Минути преди полунощ: МФ публикува проекта за Бюджет 2026
Очаква се в понеделник да се проведе заседание на Съвета за тристранно сътрудничество и план-сметката да бъде внесена за обсъждане в Народното събрание.
Според новия законопроект отпадат:
– Увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%.
– Увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, което бе предвидено от 1 януари 2026 г.
– Изискването за софтуера СУПТО (Системата за управление на продажбите в търговските обекти).
Правителство, синдикати и работодатели се споразумяха за увеличение на заплатите в обществения сектор с 10%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро.
