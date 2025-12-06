Минути преди полунощ Министерството на финансите публикува проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г., представляваща мотиви към него.Очаква се в понеделник да се проведе заседание на Съвета за тристранно сътрудничество и план-сметката да бъде внесена за обсъждане в Народното събрание.– Увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%.– Увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, което бе предвидено от 1 януари 2026 г.– Изискването за софтуера СУПТО (Системата за управление на продажбите в търговските обекти).Правителство, синдикати и работодатели се споразумяха за увеличение на заплатите в обществения сектор с 10%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро.