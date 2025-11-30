Ивайло Мирчев. Той заяви това пред NOVA по повод многохилядния протест.
"Това не беше протест на партия или на работодатели. Там имаше различни хора, гневни хора. И много млади. Ако има новина на седмицата, тя е, че поколението Z излезе на площада", заяви той.
Мирчев подчерта, че голяма част от протестиращите не подкрепят нито неговата партия, нито "Продължаваме промяната“, нито "Демократична България“.
"Имаше хора, които ми казаха "Господин Мирчев, нито Вас харесваме, нито Асен Василев, нито "Промяната", нито "Да, България". Обаче Вие сте прави". Това е истинският знак“, каза той.
Мирчев коментира твърденията на Бойко Борисов, че е "оттеглил бюджета“ след демонстрацията. "Борисов е изпечен политически лъжец. Вечерта каза, че оттегля бюджета, на следващия ден, че не го оттегля. Хората виждат тези противоречия", твърди депутатът.
По думите му голямата цел не е само корекция на бюджета. "Поводът е бюджетът. Голямата цел е отстраняването на Пеевски от обществено-политическия живот“, добави Мирчев.
Относно напрежението по време на демонстрацията Мирчев смята, че полицията е действала адекватно, с изключение на един инцидентен случай. Той твърди, че на място е имало устройства за заглушаване на мобилни комуникации. Според него това не се е случвало на предишни протести и е "сериозен въпрос към службите“.
Следващите демонстрации вече са насрочени, но Мирчев отказва да ги нарича "партийни“."Обявили сме протест, но не можем да поемем авторството му. Това ще е протест на гневните граждани. Политиците няма да спрат хората“, заяви депутатът.
Мирчев отхвърли твърденията, че протестът е организиран от "Да, България“ или че е била търсена провокация в парламента. "Абсолютно спонтанно излязохме след поредната серия лъжи на Борисов. Това не беше план“, добави той.
За финал съпредседателят на "Да, България“ призова хората да не се поддават на политически внушения. "Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв“, заключи той.
Мирчев: Ако има новина на седмицата, тя е, че поколението Z излезе на площада
©
Още по темата
/
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
21:32
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
10:51
Делян Добрев: Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други пари, но вече не
09:16
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
29.11
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
29.11
Още от категорията
/
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
18:12
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
17:21
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
15:14
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.