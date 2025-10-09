ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мирчев: Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка и гледа как му взимат партията
Така съпредседателят на "Да, България'' Ивайло Мирчев отговори на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и допълни:
"Институциите в страната са пленени, те се управляват от голямото ,,Д'', Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка, гледа само с поглед и няма какво да направи. Гледа как му взимат партията, вижда, че няма никакъв контрол, днешните промени за "Лукойл" са доказателство".
По-рано през деня Борисов напомни за скандала около съпредседателят на ,,Да, България'' Божидар Божанов и бившия министър на електронното управление Александър Йоловски.
"Единствената документирана заплаха, за която си спомням е в един изтекъл запис, в който заплашва ,,Еврохолд''.
По отношение на въпроса откъде знаят, че "Лукойл" има купувач.
"Обосновано предположение", каза Божанов.
