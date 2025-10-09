Новини
Мирчев: Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка и гледа как му взимат партията
Автор: Георги Кирилов 11:02Коментари (0)99
© Булфото
"Бойко Борисов каза преди малко, че му се катерим по гърба. Ние не се катерим по гърба на Борисов, а някой го язди. Язди го голямото ,,Д''. Много сме притеснени дали на Борисов може да му издържи гърбът от това голямо ,,Д". 

Така съпредседателят на "Да, България'' Ивайло Мирчев отговори на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и допълни: 

"Институциите в страната са пленени, те се управляват от голямото ,,Д'', Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка, гледа само с поглед и няма какво да направи. Гледа как му взимат партията, вижда, че няма никакъв контрол, днешните промени за "Лукойл" са доказателство".

По-рано през деня Борисов напомни за скандала около съпредседателят на ,,Да, България'' Божидар Божанов и бившия министър на електронното управление Александър Йоловски

"Единствената документирана заплаха, за която си спомням е в един изтекъл запис, в който заплашва ,,Еврохолд''. 

По отношение на въпроса откъде знаят, че "Лукойл" има купувач.

"Обосновано предположение", каза Божанов.



