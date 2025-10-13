ЗАРЕЖДАНЕ...
Мирчев: Днес тази ситуация е в Пазарджик, утре в други градове
© Булфото
Това заяви съпредседателят на "Да, България'' Ивайло Мирчев, който заедно с Божидар Божанов отидоха пред антикорупционната комисия.
Божанов поясни причината за тяхното посещение.
"Нямаме отговори. Поводът са сигнали, които подадохме до комисията и прокуратурата срещу председателя на ДПС Делян Пеевски. Те са за "компроматната му банка, с която той държи, заплашва, изнудва магистрати, политици, министри", както и заради несъответствие от около 100 млн. лв. в подадената от Пеевски декларация за имуществено състояние".
"Обещахме утре пак да сме тук. И така всеки ден, докато не получим становището", заяви Ивайло Мирчев и пита защо Делян Пеевски има разминаване от 100 милиона лева в доходите си спрямо декларацията.
"Пеевски си купи изборите. Това е част от овладяването на институциите", заяви той, визирайки вота в Пазарджик. Виждаме обезсилването на ГЕРБ и унижението на Бойко Борисов. Затова очакваме лидера на ГЕРБ да се снима с Пеевски под герба в кабинета на лидера на ДПС", заявърши Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" алармира, че днес ситуацията се разиграва в Пазарджик, утре в други градове.
"Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, коментира и Божанов. Ще се мисли дали да се търси касиране вота, но за ДБ е възмутително и поведението на МВР. Но пък ДБ имат план за отпор на завладяната държава".

