Ивайло Мирчев в изявление от кулоарите на Народното събрание.
“Много хора се чудят защо вътрешният министър Митов и главният секретар Рашков продължават да се крият по случая Петрохан. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация, според която през 2025-а година въпросната група е имала съвместно тактически учения с полицейски подразделения в Монтана на местен полигон. През септември 2025-а година полицията в Монтана дори е използвала един от дроновете на тази организация за извършване на полицейски действия", сподели Мирчев.
Политическият лидер добави, че както полицията, така и ДАНС е работила доста тясно с групата в Петрохан и е внедрила свои вербувани хора там.
“Кое обаче е по-интересното? Главният секретар Рашков изисква информация от МВР - Монтана затова дали е имало някакви съвместни действия с въпросната група. Отговор има, но пълната информация не е показана на обществото", подчерта Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България" Божидар Божанов заяви, че именно затова ПП-ДБ вече е внесла проект на решение за разсекретяване и публично представяне на всички преписки и доклади на МВР, ДАНС и прокуратурата по случая “Петрохан", както и информация дали са използвани СРС-та в хижата, или спрямо някой от живущите там.
“Искаме тази информация да бъде разсекретена и представена в Народното събрание, така че всички да имат достъп до нея. Вчера мнозинството в две комисии отказа изобщо да разгледа това решение. Мнозинството потулва тази информация, защото има какво да крие. Ние нямаме какво да крием и затова искаме тази информация да стане публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем детайли", категоричен бе Божанов.
Политическият лидер допълни, че трябва да се установи защо МВР не ни докладва за сигнала през 2022-а година, както и какво е направено по този сигнал от Калин Стоянов, тогава в ГДБОП.
“Всичко това трябва да бъде оповестено на българските граждани и да бъде изнесено от службите, вместо да се хвърлят политически обвинения. Това е нашето искане и ще продължаваме да настояваме, защото ако е можело институциите да предотвратят тези самоубийства и убийство на дете, то е трябвало да го направят", заключи Божанов.
