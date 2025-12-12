Бойко Борисов плашеше, че с падането на правителството рискуваме еврозоната, а Копейкин (активиран от ГЕРБ) поиска отлагането ѝ с година, от Европейската комисия ги опровергаха: "Еврото в България от 1 януари е необратимо! Това написа в своя Facebook профил съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод сутрешното изказване на председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, че парламентарната им група внася проекторешение, с което парламентът да задължи Министерския съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година.
"Ще има и други политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната, ще лъжат, ще опитват да абдикират от собствената си отговорност", написа Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България" посочи, че идват избори и тяхната задача е да защитят правото да живеем в свободна и европейска България.
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
© Булфото
Още по темата
/
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
11.12
Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
10.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Още от категорията
/
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
09:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.