© Писахме "слаб 2" на пуснатия вчера сайт за цените. За нищо не става! Разочаровани сме и не може да се използва функционалността, която ние бяхме предложили, а именно да върши работа на хората. Той в момента не работи за хората. Това каза Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на НС.



"Екип от няколко програмисти могат да разберат какво да правят с него. Той не е полезен. Слаб 2, поправителен и да се върнат да си напишат домашното от правителството и от КЗП", заяви той.



"Полицаите носят бодикамери, когато си поискат - нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма. Затова от ДБ внасяме и законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ". Така Мирчев коментира случилото се с двамата служители, поискаха подкуп от хора от екипа на Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.