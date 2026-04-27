Според съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев обединение заедно с ДСБ и "Продължаваме промяната" е възможно да се случи.

"Може ако има съгласието на всички тези субекти, защото трябва да си направим съответните анализи на изборите и да кажем, че извън група външни фактори и ние имаме доста сериозна отговорност за това да имаме незадоволителен резултат. Едно от решенията, което се предложи на нашия Национален съвет, е на първо място коалиционно споразумение“, заяви Мирчев, цитиран от БНТ.

Той подчерта, че окрупняването не значи един лидер и посочи, че са предложили първо да има общ политически субект, а след това пътна карта, с която да се стигне до него.

Противоположната на Мирчев теза изказа зам.-председателят акад. Николай Денков, според когото обединение между трите формации е далеч от възможното.