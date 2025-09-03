Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мирчев поиска оставката на Зафиров заради визитата му в Китай
Автор: Ваня Кузманова 14:56Коментари (0)101
©
"Искаме оставката на Зафиров. Български вицепремиер от правителство, което декларира, че е евроатлантическо, изведнъж се оказва, че гледа на Изток", заяви пред журналисти депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев във връзка с визитата му в Китай.

По думите му следващата визита на Зафиров "очакваме да бъде в севернокорейската столица". "В тази ситуация особено важна е ролята на премиера, който "сам трябва да поиска оставката на вицепремиера, ако не иска унижението да продължава", допълни Мирчев.

Ивайло Мирчев и другият съпредседател на формацията Божидар Божанов коментираха и вота на недоверие.

"Ще бъде насочен към секторите "Правосъдие" и "Вътрешни работи". Изграждаме все по-активно местни структури, защото целта ни са местни избори. През следващите години нашите местни структури ще работят на терен с особено усилие, за да покажем алтернатива и на местно ниво", каза още Божанов.



Още по темата: общо новини по темата: 560
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
предишна страница [ 1/94 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Правителството одобри промени по приемането на еврото
14:57 / 03.09.2025
Ето какъв е новият размер на линията на бедност у нас
14:09 / 03.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
14:03 / 03.09.2025
Важна информация за отчитането на средна скорост и претоварване
13:42 / 03.09.2025
Парламентът отхвърли референдума на "Възраждане" за лева, Костади...
12:51 / 03.09.2025
Асен Василев: Премиерът е фигурант
12:52 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Пияни украинци опитаха да нахлуят в хотел в Слънчев бряг, единият свърши в болница
10:19 / 01.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: